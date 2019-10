Oliver Nääsi vastus kapo juhile Arnold Sinisalule: meedia, menetlus ja õigusriik  

Kapo ja EKRE

Mis võiksid olla need lahendused, mis tagaksid, et menetluse ise ei saaks enam edaspidi muutuda karistuse osaks? Ma ei väida, et kuritegusid ei tuleks uurida ja õiguskaitseorganitel käsutuses ei peaks olema meetodeid, millega seda teha. Küll aga tuleb silmas pidada, et kui mingi asi on pandud kella külge, siis tuleb see kiiresti ja valutult ära lahendada. Ja kindlasti mitte kurta, et hammasrataste vahele jäänud inimene hakkab ennast lõpuks ise aktiivselt kaitsma.

Kahjuks tuleb tõdeda, et iseenesest ei muutu selles mõtteviisis midagi, sest kuigi peadirektori sõnade kohaselt on KGB taustaga inimesi kaitsepolitseiametis enam ei tööta, siis kohati tundub, et nõukaaegne vaim elab seal jätkuvalt edasi. Probleemi püstitamisele vastatakse reeglina tavapärase demagoogiaga stiilis “Kuidas me saaksime teha midagi seadusega keelatut?”. Samamoodi, nagu iga teinegi inimene, võttes vastu otsuse seadust rikkuda ja seda siis tehes.

Eriti nõutuks teeb sellise demagoogia kuulmine peadirektorilt, kelle juhitav asutuse poolseid õigusrikkumisi tõendite kogumisel või avalikkusega suhtlemisel on tuvastatud mitmete kohtulahenditega. Sellisel tasemel diskusiooniga ei jõua me kuhugi ning tundub, et vähemalt osad diskusiooni osapooled ei soovigi sellega kuskile jõuda.

Inimestele põhjendamatute kannatuste ja üleelamiste vältimiseks peame sisse seadma lühikesed menetlustähtajad asja kohtusse saatmiseks pärast seda, kui menetlejad on otsustanud teha inimese õigusi oluliselt piiravaid menetlustoiminguid (nt kahtlustuse esitamine, läbiotsimine, vara arestimine, kinnipidamine, vahistamine).

Praktika on näidanud piisavalt palju, et mõistliku menetlusaja ületamist puudutav leebem regulatsioon menetlejatele ei mõju ega täida soovitud eesmärke. Tagajärgede tegelemisel aitaks aga kindlasti kaasa, kui kohtud asuksid süütuse presumptsiooni rikkumistele ja mõistliku menetlusaja ületamistele reageerima rangemalt, mõistes välja hüvitisi suurustes, mis muutuksid oluliseks nii poliitilisel kui ka valijate tasandil.

Õigusriigi põhimõttega kohanemiseks tuleb alustada ilmselt sellest, et ennast ei peeta seadusest kõrgemal seisvaks ning aktsepteeritaks piiranguid, milleks ametnikku kohustavad üksikisikute põhiõigused. See on põhimõtteline vahe, mis eristab vaba ühiskonda autoritaarsest. Meenutagem, et ka Nõukogude Liit oli nö paberil vägagi demokraatlik, selle demokraatia lämmatasid aga ametnikud on igapäevase tööpraktikaga. Terve enda teadliku elu vabas Eestis elanud noore inimesena jääb ainult tõdeda, et tänases Eestis kriminaaluurimiste ümber toimuv on kohati üpris masendav.