Vastukaja | Hoidkem Maad, sest inimelu väljaspool seda on võimatu 

Mida on eluks vaja? Vett, õhku (hapnikku) ja mida süüa! Mida ei ole vaja, see on radiatsioon! Kosmoses on aga suured radiatsiooniväljad, millede eest kaitseb kõike elusat Maa peal magnetväi. Väljudes selle kaitse alt, osutub inimene kosmose radiatsiooni eest praktiliselt kaitsetuks.

Planeetidevahelises ruumis on kaks radiatsioonivälja. Esimene – galaktilised kosmilised kiired. Nende radioaktiivsed osakesed peatuvad või läbivad kosmoses inimorganismi alaliselt, kasvatades radiatsioonidoosi kahjulikust kuni surmavani. Teine – Päikese pursked, mille puhul võib inimene saada ööpäeva jooksul surmava radiatsioonidoosi.

Mida pikemalt viibib inimene väljaspool Maa magnetvälja, seda suurema radiatsioonidoosi ta saab galaktilistelt kosmilistelt kiirtelt ja seda suurem on suurte päikesepursete toimumise tõenäolisus.

Planeeritakse ekspeditsiooni Marsile. Aastast. On välja selgitatud, et radiatsioonidoos on kahjulik, aga mitte surmav. Aga päikese pursked? Nende tõenäolisuse suurusest esialgu vaikitakse, aga see on küllaltki suur.

Ja mis peamine, Kuul ja Marsil pole kaitsvat magnetvälja. Spekuleeritakse võimaliku radiatsioonikaitse kohta. See on ainult osaliselt võimalik päikesepursete puhul, galaktiliste kosmiliste kiirte eest päästab ainult mitmemeetriline „mulla“kiht! Nii et Marsil tuleks elada sügavates maa-alustes katakombides! Keeta veest ja hapnikust parimaid rooge. Seejuures visates silmad kui mittevajaliku prügipange!

Väljapääs? Muidugi on! Muuta ära looduse seadused! Saata inimese asemel Marsile elama robotid? Parandada bioloogiline inimorganism radiatsioonitundetuks? Kuidas? Kas teadlastel on juba retsept, kuidas lõhutuid inimrakke uuesti kokku liimida?

Seega – inimesed, hoidke emakest Maad ja selle loodust. Mujal meile kohta ei ole!