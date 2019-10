Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda: lindude pesitsusajal raierahu kehtestamine on vastutustundetu  

Kirja ajendiks on kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) ja keskkonnaameti eelmise nädala kohtumine, milles mõlemad osapooled leidsid, et lindude pesitsusaegset raierahu lahendamiseks oleks vaja üldist seadusemuudatust.

"Oleme täitsa nõus, et üldist seadustatud raierahu oleks mitmel põhjusel vaja,“ möönis keskonnaameti looduskaitseosakonna juhataja Tarvo Roose EMA poolt meediale saadetud pressiteates. Ta lisas, et ameti jaoks oleks kõige selgemaks lahenduseks, kui pesitsusrahu pidamine kirjutataks looduskaitseseadusesse üldnõudena ja kõigi raieviiside kohta.

Üldise seaduse rakendamine, millega keelustatakse raie kevadsuvisel lindude pesitsusajal, näiliselt ei istu EPKK-le, mille juhatuse esimees Roomet Sõrmus saatis keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppartile kirja. Ta avaldab pahameelt, et ametkond on võtnud seisukoha.

"Kõnealuses pressiteates esitatud väited on vastuolus seni keskkonnaministri poolt väljendatud seisukohaga, et lindude pesitusaegse raierahu kehtestamine või mittekehtestamine otsustatakse hetkel koostamisel oleva Metsanduse arengukava aastani 2030 (MAK2030) raames. Pressiteate kohaselt pooldab aga KeA (keskkonnaamet - toim.) seadustatud raierahu kehtestamist, võttes riigiasutusena seisukoha ja suunanäitaja rolli küsimuses, mida MAK2030 raames ei ole veel otsustatud," kirjutab Sõrmus.

Sõrmus sõnab veel, et kolme-neljakuuline raiepaus jätaks tööta tuhandeid maapiirkonnas elavaid inimesi ehk otsust lindude pesitsusaegse raierahu kohta ei saa vastu võtta analüüse tegemata. "Samuti on riigiasutuse poolt sellise seisukoha edastamine, arvestades keskkonnaministri senist seisukohta ja asjaolu, et MAK2030 protsess on veel käimas, metsandussektorile murettekitav," leiab EPKK juhatuse esimees.