Vabaerakondlane | Pedofiilidele karmimad karistused! 

Kas me ei võta laste vastu toime pandud süütegusid liiga lihtsalt? Uurides pisut varem avaldatud artikleid, uurimistöid, kohtulahendeid ja isegi Postimehe 2008. aastal koostatud pedofiilide registrit, pidin tõdema, et osad süüdimõistetud said tingmisi karistuse! Kohtumõistmisel on arvestatud lühimenetlusi, kokkuleppemenetlusi ja kergendavaid asjaolusid! Mis asi saab olla siinjuures kergendavaks asjaoluks? Seda kõike lugedes olin lihtsalt hämmingus ja istusin vaikides.

Meil on hetkeseisuga üle tuhande süüdimõistetud pedofiili, kellest suur osa elavad täna tavalist elu ning paljud neist on korduvalt süüdi mõistetud korduva teo eest. Kui uskuda uuringuid, siis süüdi mõistetakse vaid väga väike hulk. Reaalsus on see, et paljud jäävad tabamata ja karistuseta. Kui palju neid siis tegelikult on? Tuhandeid? Kui paljud ohvreid neil on olnud? Kümneid tuhandeid?

Ministrid Riina Solman ja Urmas Reinsalu on jõudnud eelnõude koostamiseni, kus kaalutakse retsidiivse käitumisega inimeste õiguste piiramist ja ravi. Kusjuures on välja toodud võimalus, et süüdimõistetud pedofiilile võidakse määrata ravi (keemiline kastreerimine) tema nõusolekul, ja see vähendab tõenäoliselt ka tema karistuse pikkust ja kui ta ravi katkestab, siis mõju kaob poole aastaga. Põhimõtteliselt võib pedofiil peale räiget tegu saada lühimenetluse korras lühiajalise karistuse, nõustuda keemilise kastreerimisega, mis võimaldatakse tal läbi viia väljaspool kinnipidamisasutust. Kokkuvõttes on isik peale kohtuotsust loetud kuude jooksul tänaval ja kui ta on olnud osav manipuleerija ning teda ei juhi mitte seksuaalsus ja väärastunud sugutung, vaid näiteks võimuiha, allutamise soov või sadism, siis on järgmised ohvrid mitte lihtsalt tõenäolised, vaid reaalsus. Lisaks maksab maksumaksja selle ravi kõik kinni. Minister Solmani algatusel nimevahetuse piiramine on väike samm edasi, kuid sellel on reaalselt tühine mõju. See ei kaitse kiskja järgmisi ohvreid.

Pedofiilia on teadupärast eksisteerinud tuhandeid aastaid. Rooma impeeriumis said ülikud noori poisse tarbida lõbumajades ning see on täiesti normaalne ja isegi tava Afganistanis ja Pakistanis, kus noored poisid on abieluvälisteks suheteks ning abielu sõlmitakse täisealiste meeste (tihti vanameeste) ja isegi alla kümneaastaste tüdrukute vahel. Kas meie liigume oma humaanse lääneliku suhtumisega samuti selles suunas, et vaatame nii võikale kuriteole, mis puudutab uskumatult suurt hulka meie lapsi, läbi sõrmede?