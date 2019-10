Vastukaja | Kes peaks meilt vabandust paluma? 

Baltisakslaste eelkäijad peaksid meie käest vabandust paluma Lembitu tapmise eest. Kui Lembitul oleks lastud oma riik luua, ei oleks meile ka kultuuri tuua vaja olnud – meil oleks seda omal küll olnud.

Meilt vabandust paluda on ka neil põhjust, kes tulid ristiusu toomise sildi all meile mõõgaga ja kiriku abiga tegelikult maad vallutama, seejärel koos Vene tsaaririigiga meil mõisnike orjatöö kehtestasid, kahes maailmasõjas meie mehi oma mundrisse toppisid ja kes meile kolhoosikorra tõid.

Tasumist tahab ka see, et me pidime meilt ära võetud maid kaks korda tagasi ostma. Rääkimata sellest, et kui maa ja majad olid nende käes, jäi meil oma vara pealt kasum saamata.

Ja nüüd siis tuleb üks eestlane ütlema, et kui me oma maa tagasi võtsime pärast võidukat Vabadussõda, mida me üksi pidasime, siis tuleb vabandust paluda. Raske on mõista sellise väite tagamaid. Kas on mehel isiklikud huvid või tahab ta tähelepanu kõrvale juhtida tõsiasjalt, et tegelikult tuleks meilt vabandust paluda? Tahaks selle peale väga halvasti ütelda. Ja seda teeb inimene, kes kuulub sellise auväärse nimega parteisse.