Surnud tütart mulda sängitanud mees päästis teise, elusalt maetud lapse elu 

Naistevaenulikkusest ja naistevastasest vägivallast Indias kõnelevad nii aktivistid kui ajakirjandus järjest enam. Üks selle räigemaid vorme on vastsündinud tütarde tapmine. Rangelt traditsioonilistes külaühiskondades nähakse tütres vaid koormat vanematele. Kuna töökohta ja haridust neile ei taotleta, kunagi otsitakse vaid peigmees, ei näe mõned lapsevanemad tütreid kui täisväärtuslikke inimesi, vanemate tulevasi abistajaid-ülalpidajaid. Poeg, see on pärija. Paljud naised otsivad võimalust sooritada abort, kui selgub, et ootavad poja asemel tütart. Naistevastase vägivalla vastu võitlejate sõnul on Indias aastate jooksul hukkunud miljonid vastsündinud või veel emaüsas kasvavad tüdrukud, keda vanemad ei tahtnud. 2019. aasta suvel lahvatasid kuulujutud n-ö tütardeta küladest, kus väidetavalt pole aastate jooksul ühtki tüdrukut sündinud. Kinnitust sellised jutud siiski ei leidnud.

See, et mõnes piirkonnas on siiski poisse rohkem kui tüdrukuid, mõjub halvasti mõlema sugupoole esindajatele. Tekkinud on nn pruudipõud, kus vallalisi noormehi on rohkem kui neidusid, kellega suhteid alustada. India poisid kipuvad sageli väheseid külasse alles jäänud tüdrukuid kiusama ja ahistama, samuti on vägistamised kahjuks väga tavapärased. Poisid, kes naist ei leia, on üldjoontes sügavas depressioonis. Mustast masendusest on raske pääseda, sest üksi elav mees on traditsiooniliste vaadete kohaselt häbiks nii iseendale, perekonnale kui ka tervele külale. Psühholoogiline nõustamine on Indias aga alles lapsekingades ja üksildust ümbritseb tõsine stigma, mille korral abi otsima minek nõuaks tõelist eneseületust.