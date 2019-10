Kliimaaktivistid hoiavad Londoni kesklinna kaoses 

Mullu oktoobris Suurbritannias asutatud ja seejärel kiiresti üle maailma laienenud kliimaaktivistide rühmitus Extinction Rebellion (XR) alustas kahenädalast aktsiooni 7. oktoobril. Väljaastumised toimuvad maailma 60 linnas ning näiteks Londonisse on üle riigi kokku sõitnud umbes 30 000 inimest. Tooni annavad noored, kuid meeleavaldajate seas näeb üllatavalt palju ka pensioniealisi.

Meeleavaldajad Victoria Streetil ütlevad „ei“ fossiilsetele kütustele. Foto: Aadu Hiietamm

Kui Suurbritannia peaminister Boris Johnson soovitas meeleavaldajatel oma kanepi järele lõhnavad välilaagrid Londonist kiiresti välja viia, siis peaministri isa Stanley Johnson leiab, et XR ajab õiget asja. „On absoluutselt selge, et me oleme suhtunud kliimamuutusega seonduvasse liiga aeglaselt,“ rõhutas ta.