Valgeranna puhkekompleks tunnistati kultuurimälestiseks 

Ministri käskkirjas seisab, et ettepanek Valgeranna puhkekompleksi hoonete mälestiseks tunnistamiseks tehti Kultuuriministeeriumi 2007–2012. a uurimisprojekti „Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames aastal 2012. Ajendatuna soovist tasakaalustada ja kaasajastada riiklikku mälestiste nimekirja selliselt, et see hõlmaks parimaid näiteid ka uuemast arhitektuurist, kaardistati Eestis üle 3000 objekti. Nende seast hindasid eksperdid mälestise staatuse vääriliseks 114 ehitist, nende seas Valgeranna puhkekompleksi peahoone, kino-mängudemaja ja saun-puhkemaja. Hooned hinnati nii arhitektuuriliselt kui kultuurilooliselt väga olulisteks ehitisteks.

Valgeranna puhkekompleksi peahoone ja kino-mängudemaja kuulub OÜ-le Andropoff. Valgeranna puhkekompleksi saun-puhkemaja kuulub Rax Invest OÜ-le. Osaühingud ja Pärnu linnavalitsus olid hoonete muinsuskaitse alla panemise vastu. Põhjuseks toodi seda, et hoonete planeeringudokumendid on säilimiseks piisavalt hästi sätestatud. Samuti ka seda, et endisaegsest saunahoonest ei ole tänaseks midagi autentset säilinud ja et hoone on kapitaalselt ümber ehitatud.