KAHEKSA TUNDI METSAS! Politsei päästis eksinud ja läbimärjad seenelised 

Kella seitsme paiku õhtul sai politsei teate, et Aespa alevikus oli kaks vanaprouat lõuna paiku sennele läinud ja tagasitee ära kaotanud. Häirekeskusesse helistas üks vanaprouadest ise. Väljas hakkas juba pimenema, seenelised olid läbimärjad ega kuulnud ühtegi heli.



Väljakutsele reageerisid patrullid nii Rapla- kui Harjumaalt, kes hakkasid üheskoos välja selgitama eksinute võimalikku asukohta. Politseinikele oli suureks abiks ka prouade abivalmis naabrimees.



Õnneks oli ühel proual kaasas laetud mobiiltelefon, millega oli võimalik kontakti hoida. Positsioneering paraku asukohta ei näidanud, aga suheldes said politseinikud lõpuks teada, millises piirkonnas prouad politseiauto sireene kõige paremini kuulevad. Selleks ajaks olid seenelised metsas olnud juba ligi kaheksa tundi.



Politseinikud hakkasid naisi metsas otsima. Ilmastikuolud olid keerulised. Sadas paduvihma, pinnas oli vesine ja pehme.



Südantsoojendav oli hetk, kui politseinike hõikumisele lõpuks vastati ja jõuti tihedas metsarägastikus kahe väsinud, kuid rõõmsa seeneliseni. Politseinikud aitasid prouad metsast välja ning kohale saabunud meedikud tegid neile tervisekontrolli, kus selgus, et kõrges eas prouade tervisega on kõik suurepärases korras.



Politseinikud said prouadelt soojad kallistused ja tänusõnad ning läbimärjad riided ja saapad olidki juba ununenud. Ja kõigele vaatamata ei jätnud prouad maha ka oma ääreni täis seeneämbreid.