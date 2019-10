Peenisekadedus piinab mehi 

Foto: Envato Elements

2017. aastal teenis ravimimüügifirma Pfizer ainuüksi USA-s Viagra müügi pealt 1,2 miljardit dollarit. See on muljetavaldav summa ja selge märk meeste uskumusest, et naisele on vaja enamat kui see, millega loodus neid varustanud on. Kuigi 85% naistest on oma partneri peenise suurusega rahul, tekitab meestes ebakindlust nii nende meheau suurus kui ka erektsiooni kestvus. Mehed tahaksid kõik olla Superman’id oma naise jaoks, ent selleks ei pea endale keemiat sisse ajama. Magamistoas saab kangelast mängida vallatute seksleludega, teab erootikapood Must Panter