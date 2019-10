Kõik valitsuseliikmed hakkavad kord aastas riigikogu ees aru andma, ka Kingo! 

Eelnõu, mille valmistas ette Reformierakond, eesmärk on elavdada debatte riigikogu suures saalis. Kehtiva korraga järgi kuulab riigikogu regulaarselt asutuste ja institutsioonide juhtide ettekandeid nende valdkondade tegevusest aasta jooksul. Ettepanek on lisaks asutuste ja institutsioonide ettekannetele ka kord aastas hakata valitsuse liikmete vastutusvaldkonna ülevaateid kuulama riigikogu täiskogu istungitel. Eesmärk on saada ülevaade valitsuse liikmete vastutusala probleemidest ja pidada debatte valdkonna arengute kohta. „Selliste arutelude eesmärgiks on täpsustada võimude lahusustest tulenevaid ülesandeid ning suurendada riigikogu ralli poliitikate kujundamise,“ seisab seaduse muutmise seaduse eelnõus.