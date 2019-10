Siseminister Mart Helme noorte relvadega poseerimisest: see tuleb harimatusest 

Juske küsimused lähtusid septembri alguses ilmunud „Pealtnägija“ loost, mille räägiti EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus relva- ja laskelembusest. Sinise Äratuse asutaja ja riigikogu liige Ruuben Kaalep selgitas, et lasketiirus käiakse seetõttu, et laskmist ja relvakäsitlemist peetakse vajalikuks oskuseks, mida tuleb arendada. „Kunagi ei tea, millal tuleb vajadusel Eestist, või ennast, oma lähedasi ja perekonda relvaga kaitsta,“ selgitas Kaalep saates. Ühtlasi mainis noorpoliitik, et Sinise Äratuse noored on valmis tulema vajadusel ka relvadega tänavale patrullima.

„EKRE noorteühenduse Sinine Äratus, likvideerimisprotsessi algatamiseks puudub sisuline vajadus. Siseministeeriumil puudub mistahes teave, et kõnealune ühendus korraldaks relvaõppusi või ühenduse tegevuses esineks /.../ relvi valdava või sõjaväelisi harjutusi tegevale liidule omaseid tunnuseid,“ märkis Helme. „Küsimus relvastatud alaealiste patrullide tänavatele toomisest on arusaamatu ja ainetu. EKRE noorteühendus ei ole minu teada selliseid kavatsusi väljendanud ega saagi seda teha, mistõttu on kuvandi loomine, et sellised kavatsused eksisteerivad, meelevaldne ja pahatahtlik.“

Ministri hinnangul näitab alaealiste ja noorte kultuuritrend – sotsiaalmeedias tulirelvadega poseerimine, et tunnustust saada – harimatust. „Relvadega fotodel poseerimist relvaseadus ei reguleeri. Relvaga fotol poseerimine, kui sellega ei anta otseselt edasi vägivallale õhutavat sõnumit, ei ole käsitletav vägivallale õhutamisena. Sellistel juhtudel on üldjuhul tegemist mälestusfotodega, millel on emotsionaalne väärtus üksnes fotol kujutatud isiku jaoks,“ selgitas Helme. „Asjaolu, et alaealised jagavad sotsiaalmeedias ennast relvaga kujutavaid fotosid, mida on omakorda eelnevalt „cool“ olemiseks kohendatud, näitab pigem alaealiste või ka noorte harimatust tulirelvadega seonduvates küsimustes. See tähendab seda, et Teie [Juske] küsimuste sisulisele tonaalsusele, milleks on taunida alaealiste ja noorte kokkupuutumist tulirelvadega on vastupidi, vaja hoopis suurendada senist alaealiste ja noorte relvaalast teadlikkust.“