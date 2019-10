Vene võimud vahistasid Moskva suviste meeleavalduste väidetava organiseerija 

Suvel toimusid Moskvas suured protestiaktsioonid, millega avaldati pahameelt võimude otsuse üle keelata kohalikel valimistel opositsioonikandidaatide osalemine. Vene võimud süüditavad meeleavalduste korraldamises 19aastast Danny Kulinitši, kes on kommunistlikku pärandit lammutava liikumise aktivist, teatab The Moscow Times. Kulinitš on ise aga teada andnud, et võimude süüdistused on „häbematu ja enneolematu vale“.