ÕL VIDEO | Odava tööjõu sissetung? Ukrainlanna: paljud tahavad töötada Eestis, et oma peret aidata 

Moodulmajasid tootvas OÜs Harmet projekteerijana töötav ukrainlanna Ganna Spizheva on enda sõnul igati rahul kõigi töötingimustega. „Mul on uus arvuti, hea palk. Paljud ukrainlased tahavad töötada siin Eestis, kuna ukrainlase jaoks on hea võimalus, et ta saab rohkem raha teenida, et aidata oma peret," räägib Ganna, kellel täitub peagi kuus aastat Eestis töötamist. Selle ajaga on ta õppinud ka kenasti eesti keeles rääkima.