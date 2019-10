President Xi: Hiina lõhestamiskatsed lõpevad purustatud kehade ja murtud kontidega 

Hiina ja Hong Kongi suhted on viimaste kümnendite madalseisus. Valitsusvastased meeleavaldused Hong Kongi tänavatel on kestnud juba neli kuud, ent ei näita raugemise märke. Aina vägivaldsemad meetodid protestijate mahasurumiseks on elavdanud rahvusvahelist Hiina-vastast kriitikat. Lääne valitsused on Hiina valitsusele veekahurite, kummikuulide ja pisargaasi kasutamise lubamist pahaks pannud.