Krimi Kakumäe traagilise gaasiõnnetuse põhjustas isa teadmatus Eesti Päevaleht , täna, 09:07

Päästeamet 13. oktoobril 2018 sündmuspaigas Kakumäel. Foto: Robin Roots

Eelmise aasta 13. oktoobril toimus Kakumäel traagiline vingugaasiõnnetus, milles hukkus kolm last – tänaseks on prokuratuur kindlaks teinud, et õnnetus juhtus isa teadmatusest.