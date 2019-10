ÕL VIDEO JA FOTOD | Nõmmel sõitis auto läbi majaseina, juht põgenes. Kannatanud otsivad uut eluaset

Postituse kommentaarides selgub, et kannatanud on juba pöördunud Nõmme linnaosavalitsusse, kus aga nende väitel pakuti neile kohta kodutute varjupaigas.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis kommenteeris Õhtulehele, et linnal on valmisolek õnnetusse sattunud peresid abistada Tallinna Sotsiaaltöökeskuse kaudu, kus aadressil Tuulemaa 6 paiknevad kriisikorterid. „Tegemist ei ole kodutute varjupaigaga. See on esmane ja ajutine lahendus kui inimene on kaotanud kodu. Kui elukoha probleem on pikemaajalisem, siis abistab Tallinna linn peresid eluruumi tagamisel täiendavalt,“ selgitas Šillis.