Nõmmel sõitis auto läbi majaseina, kaheksa-aastane laps sai viga 

Täna hommikul kell 6.45 sai häirekeskus teate, et Nõmmel Rohelisel tänaval on sõiduauto Mercedes-Benz juht kaotanud oma auto üle kontrolli ja sõitnud vastu majaseina. Hoone sai sedavõrd viga, et toas viibinud kaheksa-aastane laps sai õnnetuse tagajärjel kannatada ning vajas meedikute abi, teatas PPA valvetöötaja.