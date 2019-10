Peaminister Jüri Ratas kasutas kolmel korral politsei-ja piirivalveameti lennukit 

Tellijateks olid PERH, lastehaigla ja peaministri büroo, ütles politsei- ja piirivalveameti lennusalga juht Ivar Värk, kelle sõnul on 14 tellimuslendu tehtud ajavahemikul

2018 kuni tänavu juuli. Peaminister on kasutanud PPA lennukit kolm korda – mullu 14. septembril Vilniusse sõiduks, tänavu 4. veebruar (Riia) ja 6. juuni (Vilnius). „PPA lennuvahendid on Eesti riigi omad ja täidavad vajadusel sellest tulenevaid ülesandeid. Need kulud katab PPA,“ selgitas Värk PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeld vahendusel.

„PERH ja Lastehaigla tasuvad tellimuste eest vajadusel vastavalt kehtestatud hinnale.“