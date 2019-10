Sugulane kurdab: mida teha onuga, kes kasutab pimedas autoga sõites pealampi 

„Me oleme kõik talle rääkinud, et pealamp teed ei valgusta. Pigem see segab teisi juhte, kuid ka onu Madist ennast. Aga ta ei kuula – ei oma naist, venda, lapsi – ei kedagi! Nii sõidabki ta pimedas alati pealamp peas põlemas. Mure, hirm ja häbi on tema pärast kah,“ kirjutab Ain.

„Kogu küla räägib meist ja kutsub onu Pealambi-Madiseks. Nagu seebiooper! Pere meil pidevalt lahkhelid. Isegi ühiselt istuda näib juba olevat võimatu, sest tüli saab alguse juba sellest, et onu Madis tuleb lauda pealambiga. Vahepeal kahtlustasin, et ta teeb seda nimelt. Nüüd olen leppinud, et see on osa tema elust. Teised meie suguvõsas nii leplikud ei ole. Ja kõige suurem probleem ikkagi see, et sõites on see ju ohtlik.“