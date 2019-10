Keskmine pension maksu alla: erakorraline pensionitõus läheb paljuski riigile tagasi 

Keskerakonna lubatud erakorraline seitsmeeurone pensionitõus koos tavapärase indekseerimisega tõstis keskmise pensioni 528 euroni. See ületab 2018. aastal seatud tulumaksuvaba miinimumi lati, milleks on 500 eurot. See tähendab, et keskmiselt peavad pensionärid tasuma 5,6 euro jagu tulumaksu. Kaheksandik pensionitõusust läinud nagu naksti.