Pluss, miinus ja ennustus | Kalev/Cramo murdis maha rikkad venelased, Tartu hävis Euroopas, Flora liigub tiitli suunas 

Laupäev Saku suurhallis. Kalev/Cramo – Kaasani Unics 85 : 63! See on lihtsalt imeline, kuidas kapitalistlik maailmakorraldus ja sport vahel üldse käsikäes ei käi. Korvpalliväljakul toimub võrdsete heitlus ja kuu lõpus palgakontole liikuvad summad ei omagi enam erilist tähtsust. Raske uskuda, et Kalev nüüd samas vaimus Ühisliiga lõpuni välja purjetab, aga igal juhul tõestati eelkõige endale, et ka sel aastal on võimalik kõigile vastu hakata.