24 aastat vaidlusi: vendade Sõnajalgade ehitused on alatasa probleemsed 

Foto: Ekspress Meedia / Priit Simson

Aidu tuulikute ehitamise asjus riigiga vägikaigast vedavad ärivennad Sõnajalad on juba viimased 24 aastat pannud ehitisi püsti regulatsioonidele ja normidele vilistades. Ehitusloata või loast erinevad suurprojektid on kooskõlastatud lihtsalt tagantjärele. Küll kohus teeb „mõistliku“ otsuse, on Sõnajalad veendunud. Ametkondade kannatus on katkemas. Sõnajalad leiavad, et neid kiusatakse taga.