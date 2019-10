Juhtkiri | Maamaks ei tohi mitmekordistuda 

Vabadussõda võideti maa jagamise lubadusega, aga kui praegu võtta sihiks, et kallis maamaks sunniks maast loobuma inimesi, kes seda riigi hinnangul lihtsalt niisama enda käes hoiavad, on avalik meelepaha kerge tekkima. Märksa realistlikum on aga, et riik ja omavalitsused lähenevad maksutõusule üsna ideoloogiavabalt ja nende ainus huvi on võimalikult palju maksuraha eelarvesse juurde saada.