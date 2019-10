Türgi lubab Süürias veel üheksa päeva sõdida  

Tema kinnitusel on Türgi väed võtnud enda alla Tell Abyadi ja Ras al-Aini linnad ning nende ümbruse külad.

Kurdide esindajad kinnitavad, et on mõlemad linnad tagasi vallutanud, põlema süüdanud seitse türklaste tanki ja tapnud vähemalt 70 nende ja liitlaste, nõndanimetatud Süüria Vabastusarmee sõdurit, kes fotol on edasitungil Yabisa külas.