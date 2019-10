Seisukoht | Kuhu kadus EKRE? 

Kui nad ei räuska, siis neid samahästi kui polegi olemas. Sest millegi muuga on neil uudiskünnist ületada raske. Reljeefsete väljaütlemiste kõrval on peamiselt kajastamist leidnud vaid EKRE ministrite kogenematus.

Kuid räuskamata jätmisega on EKRE teinud karuteene ka peaminister Jüri Ratasele, nii kummaline kui see ka ei tundu. Sest pildilt on kadunud mitte ainult EKRE, vaid suuresti ka peaminister Ratas, kui pole enam olnud tarvidust EKRE väljaütlemiste pärast avalikult vabandust paluda. Kui EKRE on vait, siis ka ümmargust Ratast pole sama hästi kui olemas.