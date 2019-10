Indrek Saar | Võimuliidu ühepäevaperemehed unustasid lubadused  

Asja traagiline külg on aga see, et tulevastel põlvedel tuleb selle eest maksta ränka hinda. Kui arvestatav osa pensionisäästudest peatselt ära kulub, siis toob see kaasa selle, et 20-30 aasta pärast jääb pensionite maksmine üha enam meie laste ja lastelaste õlule. Rääkimata sellest, et paljud inimesed tõugatakse vaesusesse. Eriti kurb ja ebaõiglane on, et kõige valusamalt lööb see just kõige väiksema sissetulekutega inimesi. Pensionieaks kogumise sügav mõte on selles, et inimesed ei jääks vanaduses virelema ega riigi ülalpidamisele.