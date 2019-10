Las kallab: uuel nädalal jätkub vihmasadu ja tugev tuul 

Päeva jooksul suundub madalrõhkkond tõenäoliselt otse üle Eesti itta. Ennelõunal sajab sagedasti vihma, pärastlõunal saartest alates sajuhood hõrenevad. Tuul puhub Lõuna-Eestis edelast, Põhja-Eestis kirdest ja põhjast ning ulatub puhanguti 15-20 m/s, üksnes Kesk-Eestis on mõne tunni vältel rahulik. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja loodesse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.



Teisipäeval asendub soe õhumass veidi jahedamaga. Päev on tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta, üksnes õhtul võivad merelt lähenevad vihmapilved saartele jõuda. Tuul pöördub kagusse ja itta ning muutub õhtul tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8, päeval 6 kuni 9 kraadi.



Kolmapäeval jääb Eesti kahe rõhuala vahele, mistõttu sõltub meie ilm sellest, et kumb Eesti kohal ülekaalu saavutab. Praegustel andmetel võib öösel madalrõhkkonna servast sajupilvede vöönd Eesti kohale jõuda, päeval aga tugevneva kõrgrõhkkonna survel taanduda. Kahe rõhuala piirimail on soodsad tingimused idakaare tugevnemiseks. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8, päeval 6 kuni 10 kraadi.



Neljapäeval on ilm suurema sajuta, aga üsna jahe. Kagu- ja idatuul on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 4 kraadi, päeval 6 kuni 9 kraadi.

Reedel suureneb lääne poolt madalrõhkkonna surve ja kagutuul võib väga tugevaks tõusta. Kõrgrõhkkond hoiab suuremal osal Eestist saju ära, kuid Lääne-Eestini võib sajupilvede serv ulatuda. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 4, päeval 4 kuni 8 kraadi.