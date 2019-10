Minister Kingost sai iPhone'i kasutaja 

23. septembril eetris olnud telesaates "Laser" rääkis väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo, et ta ei ole kiirustanud välja vahetama enda Huawei telefoni, sest on seda meelt, et ei peaks kogu aeg maksumaksja raha eest neid kiireid otsuseid tegema, vahendab Ärileht. "See on töötelefon ikkagi ministeeriumi valdkonnas. Ega mul telefonis ei ole ka nii salajasi andmeid, mis eeldaks kõrgendatud salastatuse taset," rääkis Kingo.