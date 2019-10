Ahvivaimustus möödas: Tartu rattaringlus toimib rahulikumalt 

Praeguseks on Tartu rattaringluse 750 ratast läbinud kokku 1,7 miljonit kilomeetrit. See jaguneb 611 000 sõidu peale ehk keskeltläbi on iga ratas sõitnud tublisti üle 2000 kilomeetri. Aktiivsele kasutamisele vaatamata pole ettevõtmine Tartule raha teenimise vahend.