Mirko Ojakivi: Keskerakond on Tartus keerulises olukorras 

"Tartus on tekkinud olukord, kus Keskerakond on võimu pärast tülli pööranud. Keegi jäi paari aasta eest tööta ja rahata ja tänaseks on jõutud sisemise demokraatia toel olukorda, kus korraldatakse paleepöördeid ja võetakse võim," vahendab ERR-i uudisteportaal Ojakivi kirjeldust hetkeolukorrale.