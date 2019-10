Kantsler: ajutise viibimisalusega inimesed ei saa ravikindlustust realiseerida 

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna kirjutas sel nädalal Tallinna linnale, et viisa alusel Eestis elavate ja töötavate välismaalaste ja nende laste ligipääsul avalikele teenustele on tekkinud probleeme, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Näiteks sätestab ravikindlustuse seaduse § 5 lõige 1, et ravikindlustatud isik on ka ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibiv ja töötav isik. Kuna aga perearsti nimistusse kandmine on seotud elukoha registreerimise olemasoluga, siis ei ole ajutise viibimisalusega isikutel võimalik oma ravikindlustust realiseerida," märkis kantsler Lugna.