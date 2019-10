Plahvatanud majja võis gaas levida pinnase kaudu 

18. septembri õhtul purustas gaasiplahvatus Tartumaal Haaslava külas asuva ehitusjärgus maja seinad ja vigastas majas viibinud meest raskelt. Maja kümmekond meetrit eemal asuva gaasitrassiga ühendatud ei olnud. Õnnetusejärgsel päeval öeldi kohalikku gaasivõrku haldavast aktsiaseltsist Adven Õhtulehele, et mais võrgu ülevõtmise ajal kontrolliti võrku ning see vastas kõikidele nõuetele. Samuti kinnitati ettevõttest, et kõnealusele kinnistule ei ole liitumistaotlust tehtud ning hoonesse pole ehitatud gaasitorustikku. Ettevõtte selgitusel suundub kinnistu poole umbes meetri sügavusel asuv ühendustorustik koos gaasikraani ja lühikese väljavõtte toruga, mis on pimekorgiga suletud.

Adven Eesti tootmis- ja jaotusjuhi Raivo Melsase sõnul avastasid õnnetuse järel sündmuskohal käinud ettevõtte spetsialistid, et pimeklapiga suletud toru on katki ning näha oli kopa jälgi, kuid pimeklappi ennast mitte. Ehk siis, kuigi majas gaasi ei olnud ja gaas hakkas levima toru vigastamise järel, pidi see kuidagi majani jõudma ja sellesse sisse imbuma. Eesti geoloogiateenistusest tõdetakse, et täpseid asjaolusid teadmata saab rääkida ikkagi vaid gaaside levimisest üldiselt.