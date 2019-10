Marti Kuusik nõuab ERR-ilt anonüümse kommentaari eest üle 3500 euro  

Alla kahe päeva väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohal püsinud Kuusik teatas juba kevadel, et hakkab laimajate vastu nõudeid esitama. Ta palkas Robert Sarve, kes viis varasemalt kohtu ette näitleja Marika Korolevi suunas negatiivseid netikommentaare avaldanud inimesed. Muuhulgas esindab Sarv ka seksuaalkasvatajat Rita Holmi.

Kuusik ja tema advokaat ütlevad kirjas (mida saab lugeda SIIT), et mainitud kommentaar on esitatud kui faktiväitena, ent kommentaatoril ei ole kliendi tegemiste kohta mitte mingisugust informatsiooni, "sest klient ei ole talle rääkinud enda eralust ega muudest tegevustest, mis teda puudutavad. Klient ei tunne isiklikult ühtegi inimest, kes ERR-is töötab. Kommentaator jättis avaldatud kommentaariga mulje, justkui talle on konkreetselt teada fakt, et klient on vägivaldne isik ning sellest teadsid varasemalt ka Rakvere elanikud."

Sarv toob välja, et antud kommentaar põhjustas endisele ministrile märkimisväärset moraalset kahju, "mis seisneb kokkuvõtvalt selles, et klient on pidanud tundma avalikult häbitunnet tegelikult aset leidmata tegude eest ja teemade pärast," seisab kirjas. "Väite ümberlükkamisega tegelemine on kliendile põhjustanud liigset stressi ning klient pidi enda õiguste kaitseks pöörduma advokaadi poole," lisatakse hiljem. Samuti seisab kirjas, et kommentaari tegija osales "nn karjaefekti tekitamises."

Kokku nõutakse ERR-ilt 3726 eurot - 3000 eurot on kahjuhüvitis ebaõigete väidete eest ning 726 õigusabikulud IP-aadressi väljaselgitamise ja nõudekirja koostamise eest.