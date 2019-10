VIIS AASTAT KOOSELUSEADUSEST: kas sotside languse ja EKRE tõusu põhjus? 

„Tol hetkel ei tajutud, kui unikaalne oli poliitiline aken, mis eksisteeris. See oli esimene ja seni viimane valitsus, mis oli võimeline kooseluseadust menetlema,“ meenutab sots, kes nägi lähedalt, kuidas toonased koalitsioonipartnerite juhtkonnad otsustasid midagi põhimõttelist ära teha. Seda olukorras, kus riigikogu valimised olid ukse ees ja teati, et nende populaarsus saab maksahoobi. „Aga saadud õigust ei võta keegi enam Eestilt ära. Isegi EKRE, see on välistatud!“