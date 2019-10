ÜKS BREXITI-KÜSIMUS | Kuidas muutub pakkide tellimine Suurbritannia veebipoest? 

Kui eraisik tellib internetist kaupu, siis tuleb olla valmis selleks, et Ühendkuningriigist tehtud tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu Interneti kaudu ostetud kaup teistest Euroopa Liidu välistest riikidest, nt Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest. See tähendab, et tellitud kauba kogumaksumus tõuseb, kuna lisanduvad tollimaks ja käibemaks, teatud kaupade tellimine on keelatud ning deklareerimisel kontrollitakse, et tellitud kaup ei oleks võltsitud ja vastaks EL-i nõuetele.