Eesti uudised Kes oled rooli taga sina? Tüüpilisi autojuhte Eesti teedelt ja tänavailt Kaarel Tigas , täna, 19:45

GALERII

Hobisõitja. Foto: Andres Varustin

Väga paljud meist on normaalsed autojuhid. Mis ei tähenda, et me teeksime kõike alati nii, nagu liiklusseadus ette näeb, kuid meil jagub piisavalt kogemusi ning taju, mille abil oskame ette aimata kaasliiklejate käitumist ja käitume ka ise selliselt, et ohtlikke olukordi ei teki. Just selle pärast ei too me antud liiklusvaatluses esile vanemapoolsete saksa luksusautodega tänavatel laamendavaid rullnokki, sest neid on liikluses juba kaugelt näha, oleme harjunud. Normaalne juht teab, mis juhtuda võib, arvestab sellega ja tagab ohutuse. Meie viimasest sarnasest liiklusvaatlusest on aga palju aega möödas ning tuleb tunnistada, et koos ühiskonnaga arenevad ka jõmluse eri vormid.