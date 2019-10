Volodõmõr Zelenskõi: „Me ei kavatse siiski sekkuda USA presidendivalimistesse.“ 

Zelenskõi kinnitas, et Ida-Donbassi mässulised alad ei saa autonoomiat, seal võidakse kehtestada regionaalne erikord, andes regionaalse staatuse ka vene keelele, kuid ainult siis, kui see kiidetakse heaks üldrahvalikul arutelul. Zelenskõi väitis, et tingimata tuleb käsitleda Krimmi Ukrainale tagastamist Normandia neliku (Prantsusmaa, Saksamaa, Ukraina ja Venemaa) kohtumistel, lisades, et Ukraina ei kavatse edaspidigi Krimmile vett anda.