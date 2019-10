VAATA KELLA: kuidas rahvas vanasti õiget aega teadis  

Frolinkil polnud aga ei telefoni ega käekella, isegi tasku-uur oli aastasadu tagasi haruldane. Nii haruldane veel hiljemgi, et 1937. aasta suvel kirjutas Postimees Tartust: „Raekoja kellal tornis puuduvad juba mõnda päeva osutid, kuna käimas on kella mehhanismi suurpuhastus. Kella puhastamine kestab veel mõni päev. Et kodanikud ei jääks ilma õigest kellaajast, selleks on linnaapteegi aknal raekojas välja pandud täpne kell.“