ÕL ARHIIV | Transnistria – patiseis Lenini kujude ja nõukogudemeelsete vanuritega kestab

Tegelikult poleks tohtinud seda kohtumist toimudagi, sest Moldova pealinnas peetud ajakirjandusseminarist osavõtjaid hoiatati vahetult enne kontrolljoone ületust, et ärge jätke kuhugi märkigi, et olete ajakirjanikud. Ei pressikaarti, ei seminari kaelakaarti ega ka ekskursiooni kava. Turistina on Transnistriasse sissepääs lihtsam. Ajakirjanikel oleks vaja eriluba.