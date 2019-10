Omaenda kodus särgita ringi käinud naine sai kriminaalsüüdistuse 

Tilli Buchanan ja tema abikaasa meenutavad, et tegid ühel päeval kodumajas tööd, soojustades oma garaaži seinu. Tuppa tagasi pöördudes võtsid nad töörõivad ruttu seljast, et duši all käia ja puhtad riided selga panna. Viivuks olid mõlemad palja ülakehaga.

Sel momendil astusid tuppa Buchananite pere lapsed. Tilli on nende kasuema ning korraks oli neil kangesti piinlik naist niimoodi näha. Kasuema aga osutas tõsiasjale, et ka isa on poolpaljas ning et sellest, et meesterahvas särgita ringi käib, tavaliselt keegi numbrit ei tee. Samuti selgitas ta, et lapsed ei sattunud peale millelegi seksuaalsele, käimas oli riiete vahetamine, puhtalt praktiline tegevus, mida igaüks pärast riiete ära määrimist teeb. Ta kinnitas, et lastel pole vaja piinlikkust tunda.

Kuid osariigi ametnikud polnud sama meelt. Lahti läks jutt, et toona 27aastane naine patseeris alaealiste ees paljalt ja juua täis peaga. See tegi muret laste bioloogilisele emale, kes esitas kaebuse ning võimud süüdistasidki Tilli Buchananit kolmes lapse ees ebasündsa käitumise episoodis – üks iga majas viibinud lapse eest.

Buchananite advokaat leiab, et on äärmiselt murettekitav, kui valitsus trügib inimestele koju. Esiteks, räägib ta Salt Lake Tribune'ile, on tegemist eraruumiga, teiseks on inimeste moraalne suhtumine alastusse isiklik ja isikuti erinev ning kolmandaks on seadus ise naiste suhtes diskrimineeriv. Ehkki Tilli Buchanani abikaasa kandis tol hetkel sama vähe rõivaid, ei süüdista teda keegi laste ees ebasündsas olekus olemises.

Keegi ei oska isegi täpselt öelda, millal intsident aset leidis. Ametlikel andmeil millalgi 2017. novembri ja 2018. aasta jaanuari vahel, Buchananid aga ise mäletavad, et väike vahejuhtum toimus see 2016. aasta sügisel.

Ent kohaliku šerifi büroo sõnul ei juhtunud asjalood ikkagi päris nii, nagu Buchananid räägivad. Neile teadaolevalt kutsus Tilli Buchanan oma kasulapsed tuppa, heitis ülakeha paljaks ja pidas lastele loengu sellest, kuidas mehe paljas ülakeha kedagi ei häiri, seega peab temagi saama häbenemata poolpaljas olla. Šerif lisab, et Tilli Buchanan oli alkoholijoobes ning nõudis laste ees ka, et tema abikaasa oma peenist näitaks.

Olukord on Tilli Buchanani jaoks tõsine, sest süüdimõistmise korral saab temast lastevastase seksuaalkuriteo sooritanu. Tema advokaat tahaks, et osariigi ebasündsuse seadust muudetaks nii, et see Buchanani juhtumi (ja tulevikus sarnaste juhtumite) kohta enam ei kehtiks.