Juhtkiri | Kas saaks puhurimürata? 

Küllap on töö tellijagi – olgu selleks siis linn või näiteks ühistu – hästi kursis, et kõrvulukustav müra pole lehepuhurite ainus varjukülg. Vähem kahjulikud pole ka lendu lastav tolm ja õhku paiskuvad heitgaasid. See on hind, mida maksame selle eest, et me pole valmis maksma palka, mille eest lehekoristajad oleksid nõus sama tööd tegema reha ja luuaga (kui neid üldse leidub). Tõsi, suurte linnaparkide puhul pole selline tööjõukasutus tõenäoliselt mõistlikki.