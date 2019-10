Seisukoht | Näppimine kui uus elunorm 

Aga leiduvat neidki, kellel kulub selleks neli tundi, läbides ekraanil Tallinna teletorni kõrgusest kaks korda pikema pildi-, teksti- ja reklaamiralli. Kui uueks elunormiks on saanud näppimine, kas me siis varsti teeme matustel kadunukesega ka selfisid nagu prantslased oma presidendiga? Selle nädala Õhtulehes kinnitas kirikuõpetaja, et tegelikult juba tehaksegi. Kadunukesel on aega poseerida küll, aga hoopis hullem on, kui kultuuriküsimusest saab eluküsimus. Nagu pärast rongiõnnetust Itaalias, kui mees otsustas enne kiirabi kutsumist jalast ilma jäänud naisega selfi teha.