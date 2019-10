Siiri Laidla | Hüljatud tiigri juhtum 

Varahommikul rõdule minnes avastasin, et kuivama pandud (pigem küll karget osooniga küllastunud sügislõhna ammutama sätitud, sest niiske ja kõle oli juba mitu päeva) voodikate oli hüppesse läinud – lennuharjutust tegema koos pesulõksudega. Ei suutnud need nõrgad made in China lõksud mu riideripakat oma lõksus hoida. Lipendas teine maja taga vahtraladvas nagu paadita puri.

Abiellusin aastal 1986. Täitsa ogar, noor ja loll, kel polnud lõpetatud haridust tõendavat dokumenti (midagi siiski ülikoolis toimus ja tekkis, lõpuks sain ka paberi vormistatud – et siis eesti filoloog või nii), polnud töö- ega elukohta, polnud midagi peale rammusa armastuserüüpe, hea tervise ja lootuse, et küll kõik õgveneb. Oi, tiiger, miks sa mulle õigel ajal nõu ei jaganud? No et kuidas eluga toime tulla, kui on vaja neli last toita-koolitada? Sel ühiskondlike formatsioonide muutumise ajal, mida mõned nimetavad laulvaks revolutsiooniks? Kas ka mina olen omal kombel revolutsionäär, kuna järgisin üleskutset „maa tuleb täita lastega“? Olen tahtnud seda hiljem laulu maaletoojalt Toomas Lungelt küsida, et mitu last tema arvates selle Runneli luuleteksti tuules Eestimaal juurde sündis?