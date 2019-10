Indrek Sirk | Kas elektritõukeratas on jalakäija abivahend või sõiduk? 

Liikluses on nahkhiire seisuses elektrilised tõukerattad. Väikesemõõdulised ning vähe energiat kulutavad liikumisvahendid on vananevale ja mugavamaks muutuvale inimkonnale väga vajalikud. Autoga enam ei liiguta, vaid hoopis seistakse ummikutes. Teisalt muudab see meid laisemaks – USAs tehtud uuringu järgi liiguks üle 50% inimestest elektritõukeratta puudumisel hoopis jalgsi või jalgrattaga. Ka üldiselt võib keskkonna jaoks olla elektritõuks hoopis koormaks, kuna rendiratta eluiga on üsna lühike ning nende liigutamiseks rendipunktide vahel toimub üsna intensiivne liiklus kaubikutega. Laseme end sageli petta hetkekuludest ning jätame kuluarvestusest välja kaudsed kulud.

Ohtlik seaduseauk

Tehnoloogia areng on õigusaktidest sageli kiirem. 30 aastat tagasi tundis liikluseeskiri vaid kolme sõidukit – autot, jalgratast ja mopeedi. Praegu leiame liiklusseadusest auto (sh mootorratta, bussi, veoauto jmt) kõrvalt mopeedi, pisimopeedi, tasakaaluliikuri, robotliikuri ja jalgratta. Mõni uus sõidukiliik ei ole elujõuline (enamasti põhjuseks hind ja kasutusmugavus), mõne kasutus on aga plahvatuslikult kasvanud.

Liiklusseaduse üks eesmärkidest on anda vastus igale liikluses ettetulevale elulisele olukorrale – ka sellisele, mida me ei oska ette näha seaduse loomisel. Mitte mingil juhul ei tohi juhtuda seda, et seaduses on auk, mille tõttu inimesed saavad viga. Siiani on seadus toiminud ning iga sõiduk on mingi regulatsiooni alla mahtunud. Mõnikord on see küll piiranud nende kasutamist kuni seaduse muutmiseni, kuid vähemalt on olnud raamistik. Nii on olnud tasakaaluliikuri, elektrijalgratta ja robotliikuriga.

Elektritõukerattaga on meie riik võtnud uue ohtliku suuna. Kiire ja mõistliku reguleerimise asemel on see liiklusvahend kuulutatud seadusest väljapoole jäävaks ning tavapärase keelamise asemel on hoopis reegliteta tänavatele lubatud. Üldiselt on inimesed siiski mõistlikud ning kasutavad ka politsei soovitatud „talupojamõistust“, kuid see ei pruugi kõigil inimestel olla sarnane. Veelgi olulisem on aga see, et paljud inimesed ei pruugi ise üldse aru saadagi, et nende tegevus võiks olla ohtlik.

Kuni inimene liigub jala või kasutab jalgsi liikumisega sarnaseid abivahendeid (tõukeratas või -kelk, rula, rulluisud või -suusad), siis on ta jalakäija ja juhindub jalakäija reeglitest (LS § 2 p 13). Niipea, kui ta kasutab teel liiklemiseks mingit muud seadet, on ta juba sõidukijuht ja tema liiklemisvahend on sõiduk (LS § 2 p 73). Piir läheb jõuallika juurest – kui kogu liikumisenergia saadakse ilma võimenduseta, st inimese lihasjõust ja gravitatsioonist, on tegu jalakäijaga. Kui aga inimjõudu võimendatakse pedaalide või mootori abil, on tegu sõidukiga ning sõidukit juhib juht.

Sõidukid on põhjusega reguleeritud