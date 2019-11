Tugeva nägemislangusega Merle: kõigest hoolimata on mul elus üsna hästi läinud! 

Merle on Tallinna Laagna lasteaed-põhikoolis toimetulekulaste klassis abiõpetaja, erivajadusega inimestega on ta aga tööd teinud lausa 20 aastat. „Mul on alati olnud raskusi töö leidmisel. Ei olnud nii, et astusin uksest sisse ja kõik võtsid vastu. Ma ei mõelnud kunagi, et hakkaksin erivajadusega inimestega tööle – see oli õnn ja puhas juhus. Mu ema töötas siin ja käis välja idee, et äkki on selles majas mulle midagi pakkuda. Tulin juhataja juurde ja saingi tööle,“ meenutab Merle.

Laagna lasteaed-põhikoolis on klassid pisikesed, mistõttu töötatakse õpilasega üks ühele. Paljuski käivad asjad läbi mängu. „Minul tuleb tunnis olla õpetaja parem käsi – näiteks juhendada last kunstitunnis, et pane värvi siia või liimi sinna. Peale selle võtavad abiõpetajad hommikuti kooli saabuvaid õpilasi garderoobis vastu ning vajadusel aitavad neid riietumisel. Õpilasi, kes lähevad varem koju, saadetakse takso või invabusside peale. Pool tundi kestvatel õuevahetundidel käime meie kaasas, loomulikult on enne õue minekut ja tagasi tulles vaja taas lapsi riietada. Kes ei tule hügieenitoimingutega ise toime, neid abistavad abiõpetajad,“ selgitab Merle oma ametikoha olemust. Ta tunnistab, et kuigi töö on raske, teeb ta seda meeleldi. „Meil on siin ka õpilasi, kes on liitpuudega. Meeleolud muutuvad nii kiiresti, et teinekord ei saa aru, mis siis nüüd juhtus. Sa pead olema ka psühholoogi eest ja jagama ära, millist võtet täna kasutada. Mõnikord tuleb kavalus appi võtta, teinekord rahule jätta või siis hoopis manitseda,“ toob ta välja.

Toimetulekuklassis töötamine on seotud Merle nägemispuudega. Nimelt on selles klassis õppevahendid talle hästi nähtavad. „Kui töötasin veel pikapäevarühmas, oli tarvis aidata õpilastel koduseid ülesandeid teha – kontrollimiseks oli vaja võtta õpilase vihik enda kätte ja see nina alla pista, et oleks näha, mis on kirja pandud. See võttis päris palju aega, õpilastele tegi taoline toiming ka nalja. Kui ära seletasin, milles asi, said nad loomulikult aru, sest on ise samuti erivajadusega,“ muigab Merle.

Kas erivajadus on vaid see, mida silmaga näeb?

Merle tugeva nägemislanguse on põhjustanud kaasasündinud katarakt ehk hallkae. „Nii palju, kui mu vanemad on rääkinud, siis perioodil, mil beebi peaks haarama asju, ei haaranud ma midagi. Kui mulle kätte anti, siis nii oligi. Käisime kõik arstid läbi ja algul arvati, et mul võib olla vaimne puue. Esimest korda olin Tartus silmakliinikus juba kuuekuuselt. Kui palju nõukaaegsed teadmised võimaldasid, tehti mu olukorda paremaks,“ jutustab Merle. Kuni 16. eluaastani läks tema nägemine veidi paremaks, kuid hoiatati, et peagi jääb areng seisma. „Kui ma vasakust silmast näen praegu ainult valgust ja lähedalt varje, siis toona nägin natuke rohkem. Olukord oli umbes kolmkümmend aastat samasugune, kuid muutus 2016. aastal halvemuse poole. Äkki oli ühel hommikul vasakust silmast nägemine kadunud,“ lisab ta.

Merle toimetab väga efektiivselt paikades, millega ta on harjunud, näiteks kodu ja töökoht. „Minnes võõrasse kohta, ei suuda ma mitut asja korraga jälgida – oma nina ette ning teed ja ümbrust. Ma ei näe ju majanumbreidki. Niimoodi juhtub, et koperdan treppidest alla või jalgrataste otsa – küllalt seda juhtunud,“ nendib Merle.

Hiljuti võeti raske nägemispuudega inimestelt ära invataksoteenus, mis Merlet tõsiselt pahandas. „Selle seaduse tegijad tunduvad eeldavat, et puue on vaid see, mida nad näevad. Et kui mul pole ratastooli, siis järelikult ma saan bussi. Mina küsisin seepeale, aga kuidas ma sinna bussini jõuan?“ räägib naine. Merlele tuli koju ametiisik, kes vaatles tema hakkamasaamist – see oli naise arvates aga hoopis vale lähenemine. „Ütlesin talle, et lähme tänavale. Oma kodus ma ju tean, mis-kus asub. Selgitasin, et minu suurim probleem on trepid – sellised, kust ma pole varem alla liikunud. Kui on rohkem kui kolm trepiastet ja pole käsipuud, siis mina sealt alla ei saa. Mul kaob tasakaal ära. See inimene kirjutas oma paberitesse, et kardan treppe. No ma ei karda treppe! Mul kaob lihtsalt tasakaal ära!“ seletab Merle hoogsalt.