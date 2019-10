Maailm ÜKS BREXITI-KÜSIMUS | Elan Suurbritannias, aga olen töötu, mis saab? Ohtuleht.ee , täna, 16:00 Jaga: M

Tööotsimiskeskus Londonis. Foto: Reuters/Scanpix

Brexiti ehk Ühendkuningriigi euroliidust lahkumise saatus on paar nädalat enne selle praegust eeldatavat kuupäeva (31.10) endiselt lahtine. Euroopa Liit aga valmistub siiski selleks, et sel kuupäeval Brexit ikkagi toimub ning toimub ilma ELi-Suurbritannia vahelise leppeta. Euroliidu kodanikele, sh eestlastele, tähendab see keerulisi olukordi reisides, äri tehes, õppides jne. Õhtuleht tuleb appi ja vastab koostöös välisministeeriumiga Brexitit puudutavatele küsimustele, nii suurtele kui väikestele, mis Eesti inimest mõjutada võivad.