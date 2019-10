Manchesteri kaubanduskeskuses pussitati vähemalt viit inimest

Sotsiaalmeedias levivatel postitustel on näha sündmuskohal viibivaid politseinikke ning umbes 40. eluaastates meest, kelle politsei peatas elektrišokirelvaga. Vähemalt viis inimest vajas noarünnaku järel meedikute abi. Esialgseil andmeil keegi surma pole saanud, kuid vähemalt ühe kannatanu vigastused on tõsised.

Manchester Evening News teatas, et kahel naisel olid noavigastused kätel ning üht meest haavas ründaja kõhtu ja selga. Esialgu näib, et kallaletung toimus hoones asunud Starbucksi kohvikus.

„Mees jooksis noaga ringi, vehkides sellega mitme inimese poole, kellest üks tuli minu poodi. Tal oli väike haav ning ta oli šokis,“ kirjeldas sündmusi 23aastane poetöötaja Jordan. Ka teine töötaja väitis, et üks naine oli tema kauplusest noaga vehkiva mehe eest varju otsinud. Too oli arvanud alguses, et tegu on võltsnoaga, kuna ründaja ei suutnud terariistaga tema mantlit läbistada. „Kui politseinikud tulid ja teatasid, et nuga on päris, puhkes naine pisaraisse,“ rääkis müüja.