OLULISIM PARTNER: Soome sõjavarustuse eksport Türki on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud 

Soome peaminister Antti Rinne teatas pärast Türgi rünnaku algust, et valitsus ei toeta enam uusi relvaekspordi lepinguid Türgi või mistahes sõdiva riigiga. Otsus ei tähenda aga seda, et Soome peatab kohe relvastuse ekspordi Türki – hetkel on leping kehtiv ning soomlased seda rikkuda ei kavatse. Kaitseminister Antti Kaikkonen kinnitas, et Soome võimud vaatavad lepingud uue pilguga üle ning püüavad võimalusel mõningaid lepingupunkte muuta. „Lubade tühistamine pole lihtne,“ tõdes Kaikkonen.