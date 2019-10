Uut tüüpi outlet teeb Eestis kaubandusrevolutsiooni  

Kõige selle taustal on ka võimalik soetada bränditooteid tunduvalt taskukohasema hinnaga, parimal juhul kuni 70% odavamalt. Soodustus on veel eriti märkimisväärne, sest tavaliselt Eesti poed kuigi suuri soodusmüüke ei armasta. Paljudel Ohoo Outleti toodetel on peal ka originaalhinnasildid – niisiis võib tõepoolest näha, et 139 eurot maksnud fantastilise välimusega mantel on nüüd vaid 50 eurot.

Kui midagi meeldib, siis osta kohe ära!

Ohoo Outletti tuleb pidevalt kaupa juurde, nii et külastades poodi umbes korra nädalas, leiad alati midagi uut. Muide, kliendid nimetava Ohoo Outletti tihti Leiupoeks – paljud pakkumised on kordumatud ning iial ei tea, millised põnevad leiud järgmisel päeval vastu vaatavad. Sealjuures annavad Ohoo Outleti toimekad töömesilased kasuliku nõuande: kui näed midagi ägedat suurepärase hinnaga, siis osta kohe ära. Töötajad on näinud küllalt klientide õnnetuid nägusid, kes järgmisel päeval tagasi tulles avastavad, et südame võitnud kleidike või mantel on uue omaniku leidnud.

Suurustele erinevad sektsioonid